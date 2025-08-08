货币 / LASR
LASR: nLIGHT Inc
28.99 USD 0.44 (1.50%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LASR汇率已更改-1.50%。当日，交易品种以低点28.48和高点29.11进行交易。
关注nLIGHT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LASR新闻
日范围
28.48 29.11
年范围
6.20 30.56
- 前一天收盘价
- 29.43
- 开盘价
- 28.99
- 卖价
- 28.99
- 买价
- 29.29
- 最低价
- 28.48
- 最高价
- 29.11
- 交易量
- 574
- 日变化
- -1.50%
- 月变化
- 4.36%
- 6个月变化
- 276.49%
- 年变化
- 172.98%
