通貨 / LASR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LASR: nLIGHT Inc
31.20 USD 1.68 (5.69%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LASRの今日の為替レートは、5.69%変化しました。日中、通貨は1あたり29.78の安値と31.66の高値で取引されました。
nLIGHT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LASR News
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- nLIGHT Inc株価が52週高値の30.09ドルに到達
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at $30.09
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Nlight CAO Nias James sells $15,735 in shares
- Keeney, Nlight president, sells $279k in shares
- Light CFO Corso sells $226k in shares
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- nLight (LASR) Is Up 2.67% in One Week: What You Should Know
- nLIGHT stock reaches 52-week high at 28.44 USD
- Will nLight (LASR) Gain on Rising Earnings Estimates?
- nLIGHT: Too-Tough-To-Call Until Scale Shows Up (NASDAQ:LASR)
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: nLight (LASR)
- Nlight grants performance-based stock units to CEO and CFO, updates CEO employment terms
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- These Analysts Boost Their Forecasts On nLight After Upbeat Q2 Results - nLight (NASDAQ:LASR)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at 26.5 USD
- nLIGHT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LASR)
- nLIGHT, Inc. (LASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nlight stock price target raised to $26 from $12 at Stifel on A&D strength
- Nlight stock price target raised to $28 from $20 at Raymond James
- Needham raises Nlight stock price target to $28 on strong defense growth
1日のレンジ
29.78 31.66
1年のレンジ
6.20 31.66
- 以前の終値
- 29.52
- 始値
- 30.44
- 買値
- 31.20
- 買値
- 31.50
- 安値
- 29.78
- 高値
- 31.66
- 出来高
- 3.815 K
- 1日の変化
- 5.69%
- 1ヶ月の変化
- 12.31%
- 6ヶ月の変化
- 305.19%
- 1年の変化
- 193.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K