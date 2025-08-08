Валюты / LASR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LASR: nLIGHT Inc
29.43 USD 0.30 (1.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LASR за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.25, а максимальная — 30.02.
Следите за динамикой nLIGHT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LASR
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- Акции nLIGHT Inc достигли 52-недельного максимума в $30,09
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at $30.09
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Nlight CAO Nias James sells $15,735 in shares
- Keeney, Nlight president, sells $279k in shares
- Light CFO Corso sells $226k in shares
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- nLight (LASR) Is Up 2.67% in One Week: What You Should Know
- nLIGHT stock reaches 52-week high at 28.44 USD
- Will nLight (LASR) Gain on Rising Earnings Estimates?
- nLIGHT: Too-Tough-To-Call Until Scale Shows Up (NASDAQ:LASR)
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: nLight (LASR)
- Nlight grants performance-based stock units to CEO and CFO, updates CEO employment terms
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- These Analysts Boost Their Forecasts On nLight After Upbeat Q2 Results - nLight (NASDAQ:LASR)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at 26.5 USD
- nLIGHT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LASR)
- nLIGHT, Inc. (LASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nlight stock price target raised to $26 from $12 at Stifel on A&D strength
- Nlight stock price target raised to $28 from $20 at Raymond James
- Needham raises Nlight stock price target to $28 on strong defense growth
Дневной диапазон
29.25 30.02
Годовой диапазон
6.20 30.56
- Предыдущее закрытие
- 29.73
- Open
- 29.68
- Bid
- 29.43
- Ask
- 29.73
- Low
- 29.25
- High
- 30.02
- Объем
- 1.506 K
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 5.94%
- 6-месячное изменение
- 282.21%
- Годовое изменение
- 177.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.