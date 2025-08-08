Währungen / LASR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LASR: nLIGHT Inc
31.20 USD 1.68 (5.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LASR hat sich für heute um 5.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.78 bis zu einem Hoch von 31.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die nLIGHT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LASR News
- Amkor Technology (AMKR) Moves 9.5% Higher: Will This Strength Last?
- Insider-Verkauf bei Nlight: CEO Keeney veräußert Aktien im Wert von 443.876 US-Dollar
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- nLIGHT-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch von 30,09 $
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at $30.09
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Nlight CAO Nias James sells $15,735 in shares
- Keeney, Nlight president, sells $279k in shares
- Light CFO Corso sells $226k in shares
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- nLight (LASR) Is Up 2.67% in One Week: What You Should Know
- nLIGHT stock reaches 52-week high at 28.44 USD
- Will nLight (LASR) Gain on Rising Earnings Estimates?
- nLIGHT: Too-Tough-To-Call Until Scale Shows Up (NASDAQ:LASR)
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: nLight (LASR)
- Nlight grants performance-based stock units to CEO and CFO, updates CEO employment terms
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- These Analysts Boost Their Forecasts On nLight After Upbeat Q2 Results - nLight (NASDAQ:LASR)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at 26.5 USD
- nLIGHT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LASR)
- nLIGHT, Inc. (LASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nlight stock price target raised to $26 from $12 at Stifel on A&D strength
Tagesspanne
29.78 31.66
Jahresspanne
6.20 31.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.52
- Eröffnung
- 30.44
- Bid
- 31.20
- Ask
- 31.50
- Tief
- 29.78
- Hoch
- 31.66
- Volumen
- 3.815 K
- Tagesänderung
- 5.69%
- Monatsänderung
- 12.31%
- 6-Monatsänderung
- 305.19%
- Jahresänderung
- 193.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K