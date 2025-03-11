Moedas / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
8.04 USD 0.23 (2.78%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRKR para hoje mudou para -2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.04 e o mais alto foi 8.27.
Veja a dinâmica do par de moedas 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KRKR Notícias
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.04 8.27
Faixa anual
2.76 21.36
- Fechamento anterior
- 8.27
- Open
- 8.27
- Bid
- 8.04
- Ask
- 8.34
- Low
- 8.04
- High
- 8.27
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -2.78%
- Mudança mensal
- 65.77%
- Mudança de 6 meses
- 94.20%
- Mudança anual
- 34.00%
