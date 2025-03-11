Divisas / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
8.27 USD 0.14 (1.72%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRKR de hoy ha cambiado un 1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.84, mientras que el máximo ha alcanzado 8.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KRKR News
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy planea compañía de tesorería BNB cotizada en EE.UU. de 1.000 millones de dólares con YZi Labs
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
7.84 8.27
Rango anual
2.76 21.36
- Cierres anteriores
- 8.13
- Open
- 7.84
- Bid
- 8.27
- Ask
- 8.57
- Low
- 7.84
- High
- 8.27
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- 1.72%
- Cambio mensual
- 70.52%
- Cambio a 6 meses
- 99.76%
- Cambio anual
- 37.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B