通貨 / KRKR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
7.63 USD 0.64 (7.74%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRKRの今日の為替レートは、-7.74%変化しました。日中、通貨は1あたり6.95の安値と8.27の高値で取引されました。
36Kr Holdings Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRKR News
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.95 8.27
1年のレンジ
2.76 21.36
- 以前の終値
- 8.27
- 始値
- 8.27
- 買値
- 7.63
- 買値
- 7.93
- 安値
- 6.95
- 高値
- 8.27
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- -7.74%
- 1ヶ月の変化
- 57.32%
- 6ヶ月の変化
- 84.30%
- 1年の変化
- 27.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K