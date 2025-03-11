クォートセクション
通貨 / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares

7.63 USD 0.64 (7.74%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KRKRの今日の為替レートは、-7.74%変化しました。日中、通貨は1あたり6.95の安値と8.27の高値で取引されました。

36Kr Holdings Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

KRKR News

1日のレンジ
6.95 8.27
1年のレンジ
2.76 21.36
以前の終値
8.27
始値
8.27
買値
7.63
買値
7.93
安値
6.95
高値
8.27
出来高
116
1日の変化
-7.74%
1ヶ月の変化
57.32%
6ヶ月の変化
84.30%
1年の変化
27.17%
