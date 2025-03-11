QuotazioniSezioni
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares

7.34 USD 0.29 (3.80%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRKR ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.02 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.02 7.75
Intervallo Annuale
2.76 21.36
Chiusura Precedente
7.63
Apertura
7.60
Bid
7.34
Ask
7.64
Minimo
7.02
Massimo
7.75
Volume
40
Variazione giornaliera
-3.80%
Variazione Mensile
51.34%
Variazione Semestrale
77.29%
Variazione Annuale
22.33%
20 settembre, sabato