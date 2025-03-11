Valute / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
7.34 USD 0.29 (3.80%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRKR ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.02 e ad un massimo di 7.75.
Segui le dinamiche di 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.02 7.75
Intervallo Annuale
2.76 21.36
- Chiusura Precedente
- 7.63
- Apertura
- 7.60
- Bid
- 7.34
- Ask
- 7.64
- Minimo
- 7.02
- Massimo
- 7.75
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- -3.80%
- Variazione Mensile
- 51.34%
- Variazione Semestrale
- 77.29%
- Variazione Annuale
- 22.33%
20 settembre, sabato