KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares

8.13 USD 0.39 (5.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KRKR за сегодня изменился на 5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.56, а максимальная — 8.19.

Следите за динамикой 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.56 8.19
Годовой диапазон
2.76 21.36
Предыдущее закрытие
7.74
Open
7.86
Bid
8.13
Ask
8.43
Low
7.56
High
8.19
Объем
75
Дневное изменение
5.04%
Месячное изменение
67.63%
6-месячное изменение
96.38%
Годовое изменение
35.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.