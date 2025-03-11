Валюты / KRKR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
8.13 USD 0.39 (5.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRKR за сегодня изменился на 5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.56, а максимальная — 8.19.
Следите за динамикой 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KRKR
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.56 8.19
Годовой диапазон
2.76 21.36
- Предыдущее закрытие
- 7.74
- Open
- 7.86
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 7.56
- High
- 8.19
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 5.04%
- Месячное изменение
- 67.63%
- 6-месячное изменение
- 96.38%
- Годовое изменение
- 35.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.