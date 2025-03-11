FiyatlarBölümler
Dövizler / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares

7.34 USD 0.29 (3.80%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRKR fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.02 ve Yüksek fiyatı olarak 7.75 aralığında işlem gördü.

36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
7.02 7.75
Yıllık aralık
2.76 21.36
Önceki kapanış
7.63
Açılış
7.60
Satış
7.34
Alış
7.64
Düşük
7.02
Yüksek
7.75
Hacim
40
Günlük değişim
-3.80%
Aylık değişim
51.34%
6 aylık değişim
77.29%
Yıllık değişim
22.33%
21 Eylül, Pazar