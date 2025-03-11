Dövizler / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
7.34 USD 0.29 (3.80%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRKR fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.02 ve Yüksek fiyatı olarak 7.75 aralığında işlem gördü.
36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KRKR haberleri
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.02 7.75
Yıllık aralık
2.76 21.36
- Önceki kapanış
- 7.63
- Açılış
- 7.60
- Satış
- 7.34
- Alış
- 7.64
- Düşük
- 7.02
- Yüksek
- 7.75
- Hacim
- 40
- Günlük değişim
- -3.80%
- Aylık değişim
- 51.34%
- 6 aylık değişim
- 77.29%
- Yıllık değişim
- 22.33%
21 Eylül, Pazar