货币 / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
8.13 USD 0.39 (5.04%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRKR汇率已更改5.04%。当日，交易品种以低点7.56和高点8.19进行交易。
关注36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KRKR新闻
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.56 8.19
年范围
2.76 21.36
- 前一天收盘价
- 7.74
- 开盘价
- 7.86
- 卖价
- 8.13
- 买价
- 8.43
- 最低价
- 7.56
- 最高价
- 8.19
- 交易量
- 75
- 日变化
- 5.04%
- 月变化
- 67.63%
- 6个月变化
- 96.38%
- 年变化
- 35.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值