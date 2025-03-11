KurseKategorien
Währungen / KRKR
Zurück zum Aktien

KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares

7.63 USD 0.64 (7.74%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRKR hat sich für heute um -7.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.95 bis zu einem Hoch von 8.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRKR News

Tagesspanne
6.95 8.27
Jahresspanne
2.76 21.36
Vorheriger Schlusskurs
8.27
Eröffnung
8.27
Bid
7.63
Ask
7.93
Tief
6.95
Hoch
8.27
Volumen
116
Tagesänderung
-7.74%
Monatsänderung
57.32%
6-Monatsänderung
84.30%
Jahresänderung
27.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K