Währungen / KRKR
KRKR: 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares
7.63 USD 0.64 (7.74%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRKR hat sich für heute um -7.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.95 bis zu einem Hoch von 8.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KRKR News
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- B Strategy plans $1B US-listed BNB treasury company with YZi Labs
- 36Kr Holdings approves new Class C shares, adjusts voting structure
- 36Kr Holdings, Inc. (KRKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
6.95 8.27
Jahresspanne
2.76 21.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.27
- Eröffnung
- 8.27
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- Tief
- 6.95
- Hoch
- 8.27
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -7.74%
- Monatsänderung
- 57.32%
- 6-Monatsänderung
- 84.30%
- Jahresänderung
- 27.17%
