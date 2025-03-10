Moedas / KMT
KMT: Kennametal Inc
21.00 USD 0.38 (1.84%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KMT para hoje mudou para 1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.77 e o mais alto foi 21.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Kennametal Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KMT Notícias
Faixa diária
20.77 21.20
Faixa anual
17.30 32.19
- Fechamento anterior
- 20.62
- Open
- 20.86
- Bid
- 21.00
- Ask
- 21.30
- Low
- 20.77
- High
- 21.20
- Volume
- 200
- Mudança diária
- 1.84%
- Mudança mensal
- -1.18%
- Mudança de 6 meses
- -0.90%
- Mudança anual
- -18.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh