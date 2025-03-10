통화 / KMT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KMT: Kennametal Inc
20.99 USD 0.28 (1.32%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KMT 환율이 오늘 -1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.82이고 고가는 21.34이었습니다.
Kennametal Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMT News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Howmet Faces Softness in Commercial Transportation Market: Recovery Ahead?
- Kennametal: The Pain May Not Be Over, But Upside Exists In The Long Run (NYSE:KMT)
- This Salesforce Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Kennametal (NYSE:KMT), Salesforce (NYSE:CRM)
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Kennametal Stock Right Now
- Kennametal's Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Is Kennametal (KMT) Stock Undervalued Right Now?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Down 15.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Kennametal (KMT)
- Kennametal Inc. (KMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Kennametal (KMT) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
- Despite Fast-paced Momentum, Kennametal (KMT) Is Still a Bargain Stock
- Kennametal (KMT) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Kennametal Q4 FY25 slides: EPS falls 31% as industrial demand weakens, shares tumble
- Lincoln Electric Holdings (LECO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stanley Black & Decker (SWK) Beats Q2 Earnings Estimates
- Kennametal (KMT) Upgraded to Buy: Here's Why
- Kennametal (KMT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Fitch upgrades Valmont’s rating to ’BBB’ with stable outlook
- Kennametal sells Goshen subsidiary for $19 million
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Kennametal (NYSE:KMT), Korn Ferry (NYSE:KFY)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
일일 변동 비율
20.82 21.34
년간 변동
17.30 32.19
- 이전 종가
- 21.27
- 시가
- 21.30
- Bid
- 20.99
- Ask
- 21.29
- 저가
- 20.82
- 고가
- 21.34
- 볼륨
- 678
- 일일 변동
- -1.32%
- 월 변동
- -1.22%
- 6개월 변동
- -0.94%
- 년간 변동율
- -18.80%
20 9월, 토요일