Валюты / KMT
KMT: Kennametal Inc
20.72 USD 0.22 (1.05%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMT за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.58, а максимальная — 21.05.
Следите за динамикой Kennametal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.58 21.05
Годовой диапазон
17.30 32.19
- Предыдущее закрытие
- 20.94
- Open
- 21.05
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.58
- High
- 21.05
- Объем
- 1.776 K
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -2.49%
- 6-месячное изменение
- -2.22%
- Годовое изменение
- -19.85%
