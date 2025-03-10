クォートセクション
KMT: Kennametal Inc

21.27 USD 0.65 (3.15%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KMTの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり20.77の安値と21.51の高値で取引されました。

Kennametal Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
20.77 21.51
1年のレンジ
17.30 32.19
以前の終値
20.62
始値
20.86
買値
21.27
買値
21.57
安値
20.77
高値
21.51
出来高
1.324 K
1日の変化
3.15%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
0.38%
1年の変化
-17.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K