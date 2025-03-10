通貨 / KMT
KMT: Kennametal Inc
21.27 USD 0.65 (3.15%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KMTの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり20.77の安値と21.51の高値で取引されました。
Kennametal Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.77 21.51
1年のレンジ
17.30 32.19
- 以前の終値
- 20.62
- 始値
- 20.86
- 買値
- 21.27
- 買値
- 21.57
- 安値
- 20.77
- 高値
- 21.51
- 出来高
- 1.324 K
- 1日の変化
- 3.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- 0.38%
- 1年の変化
- -17.72%
