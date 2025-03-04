货币 / KMT
KMT: Kennametal Inc
20.84 USD 0.12 (0.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KMT汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点20.65和高点20.93进行交易。
关注Kennametal Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
20.65 20.93
年范围
17.30 32.19
- 前一天收盘价
- 20.72
- 开盘价
- 20.82
- 卖价
- 20.84
- 买价
- 21.14
- 最低价
- 20.65
- 最高价
- 20.93
- 交易量
- 398
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- -1.93%
- 6个月变化
- -1.65%
- 年变化
- -19.38%
