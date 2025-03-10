Währungen / KMT
KMT: Kennametal Inc
21.12 USD 0.15 (0.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMT hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.04 bis zu einem Hoch von 21.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kennametal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMT News
Tagesspanne
21.04 21.34
Jahresspanne
17.30 32.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.27
- Eröffnung
- 21.30
- Bid
- 21.12
- Ask
- 21.42
- Tief
- 21.04
- Hoch
- 21.34
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- -0.33%
- Jahresänderung
- -18.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K