KurseKategorien
Währungen / KMT
Zurück zum Aktien

KMT: Kennametal Inc

21.12 USD 0.15 (0.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMT hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.04 bis zu einem Hoch von 21.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kennametal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMT News

Tagesspanne
21.04 21.34
Jahresspanne
17.30 32.19
Vorheriger Schlusskurs
21.27
Eröffnung
21.30
Bid
21.12
Ask
21.42
Tief
21.04
Hoch
21.34
Volumen
21
Tagesänderung
-0.71%
Monatsänderung
-0.61%
6-Monatsänderung
-0.33%
Jahresänderung
-18.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K