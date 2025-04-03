Moedas / KE
KE: Kimball Electronics Inc
32.03 USD 0.71 (2.27%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KE para hoje mudou para 2.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.43 e o mais alto foi 32.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Kimball Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KE Notícias
Faixa diária
31.43 32.14
Faixa anual
12.41 32.14
- Fechamento anterior
- 31.32
- Open
- 31.78
- Bid
- 32.03
- Ask
- 32.33
- Low
- 31.43
- High
- 32.14
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 2.27%
- Mudança mensal
- 11.64%
- Mudança de 6 meses
- 96.87%
- Mudança anual
- 74.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh