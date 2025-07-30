Währungen / KE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KE: Kimball Electronics Inc
33.13 USD 1.81 (5.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KE hat sich für heute um 5.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.43 bis zu einem Hoch von 33.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kimball Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KE News
- Itron's AMI Solution Deployed by ASPA for Grid Modernization
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Kimball Electronics: The Stock Gets Electrified, I Am Not (NASDAQ:KE)
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Kimball Electronics (KE) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kimball Electronics (KE)
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- This Jabil Peer Reports Monday As AI Fever Boosts Top-10 Industry
- US Stocks Settle Mixed Following PPI Data: Investor Sentiment Declines, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Deere (NYSE:DE), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kimball Electronics, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KE)
- Earnings call transcript: Kimball Electronics Q4 2025 beats earnings expectations
- Kimball Electronics Q4 2025 slides: Medical growth offsets automotive decline as debt halves
- Kimball Electronics Beats in Fiscal Q4
- Kimball Electronics (KE) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Kimball Electronics issues Q4 earnings release for fiscal year ended June 30
- Kimball Electronics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Kimball Electronics shares surge 13% as Q4 earnings and revenue beat estimates, debt halves
- Plug Power (PLUG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Tagesspanne
31.43 33.19
Jahresspanne
12.41 33.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.32
- Eröffnung
- 31.78
- Bid
- 33.13
- Ask
- 33.43
- Tief
- 31.43
- Hoch
- 33.19
- Volumen
- 824
- Tagesänderung
- 5.78%
- Monatsänderung
- 15.48%
- 6-Monatsänderung
- 103.63%
- Jahresänderung
- 80.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K