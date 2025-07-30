KurseKategorien
Währungen / KE
Zurück zum Aktien

KE: Kimball Electronics Inc

33.13 USD 1.81 (5.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KE hat sich für heute um 5.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.43 bis zu einem Hoch von 33.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kimball Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KE News

Tagesspanne
31.43 33.19
Jahresspanne
12.41 33.19
Vorheriger Schlusskurs
31.32
Eröffnung
31.78
Bid
33.13
Ask
33.43
Tief
31.43
Hoch
33.19
Volumen
824
Tagesänderung
5.78%
Monatsänderung
15.48%
6-Monatsänderung
103.63%
Jahresänderung
80.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K