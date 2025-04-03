货币 / KE
KE: Kimball Electronics Inc
30.99 USD 0.49 (1.56%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KE汇率已更改-1.56%。当日，交易品种以低点30.98和高点31.70进行交易。
关注Kimball Electronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KE新闻
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Kimball Electronics: The Stock Gets Electrified, I Am Not (NASDAQ:KE)
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Kimball Electronics (KE) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kimball Electronics (KE)
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- This Jabil Peer Reports Monday As AI Fever Boosts Top-10 Industry
- US Stocks Settle Mixed Following PPI Data: Investor Sentiment Declines, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Deere (NYSE:DE), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kimball Electronics, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KE)
- Earnings call transcript: Kimball Electronics Q4 2025 beats earnings expectations
- Kimball Electronics Q4 2025 slides: Medical growth offsets automotive decline as debt halves
- Kimball Electronics Beats in Fiscal Q4
- Kimball Electronics (KE) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Kimball Electronics issues Q4 earnings release for fiscal year ended June 30
- Kimball Electronics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Kimball Electronics shares surge 13% as Q4 earnings and revenue beat estimates, debt halves
- Plug Power (PLUG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
日范围
30.98 31.70
年范围
12.41 31.70
- 前一天收盘价
- 31.48
- 开盘价
- 31.43
- 卖价
- 30.99
- 买价
- 31.29
- 最低价
- 30.98
- 最高价
- 31.70
- 交易量
- 307
- 日变化
- -1.56%
- 月变化
- 8.02%
- 6个月变化
- 90.47%
- 年变化
- 68.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值