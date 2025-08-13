FiyatlarBölümler
KE: Kimball Electronics Inc

31.59 USD 1.54 (4.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KE fiyatı bugün -4.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.56 ve Yüksek fiyatı olarak 33.12 aralığında işlem gördü.

Kimball Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.56 33.12
Yıllık aralık
12.41 33.19
Önceki kapanış
33.13
Açılış
33.12
Satış
31.59
Alış
31.89
Düşük
31.56
Yüksek
33.12
Hacim
1.016 K
Günlük değişim
-4.65%
Aylık değişim
10.11%
6 aylık değişim
94.16%
Yıllık değişim
72.06%
