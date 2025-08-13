Dövizler / KE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KE: Kimball Electronics Inc
31.59 USD 1.54 (4.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KE fiyatı bugün -4.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.56 ve Yüksek fiyatı olarak 33.12 aralığında işlem gördü.
Kimball Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KE haberleri
- Kimball Electronics (KE) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- 3 Electronics Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Itron's AMI Solution Deployed by ASPA for Grid Modernization
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Kimball Electronics: The Stock Gets Electrified, I Am Not (NASDAQ:KE)
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Kimball Electronics (KE) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kimball Electronics (KE)
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- This Jabil Peer Reports Monday As AI Fever Boosts Top-10 Industry
- US Stocks Settle Mixed Following PPI Data: Investor Sentiment Declines, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Deere (NYSE:DE), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kimball Electronics, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KE)
- Earnings call transcript: Kimball Electronics Q4 2025 beats earnings expectations
- Kimball Electronics Q4 2025 slides: Medical growth offsets automotive decline as debt halves
- Kimball Electronics Beats in Fiscal Q4
- Kimball Electronics (KE) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Kimball Electronics issues Q4 earnings release for fiscal year ended June 30
- Kimball Electronics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Kimball Electronics shares surge 13% as Q4 earnings and revenue beat estimates, debt halves
Günlük aralık
31.56 33.12
Yıllık aralık
12.41 33.19
- Önceki kapanış
- 33.13
- Açılış
- 33.12
- Satış
- 31.59
- Alış
- 31.89
- Düşük
- 31.56
- Yüksek
- 33.12
- Hacim
- 1.016 K
- Günlük değişim
- -4.65%
- Aylık değişim
- 10.11%
- 6 aylık değişim
- 94.16%
- Yıllık değişim
- 72.06%
21 Eylül, Pazar