KE
KE: Kimball Electronics Inc
31.59 USD 1.54 (4.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KE ha avuto una variazione del -4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.56 e ad un massimo di 33.12.
Segui le dinamiche di Kimball Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.56 33.12
Intervallo Annuale
12.41 33.19
- Chiusura Precedente
- 33.13
- Apertura
- 33.12
- Bid
- 31.59
- Ask
- 31.89
- Minimo
- 31.56
- Massimo
- 33.12
- Volume
- 1.016 K
- Variazione giornaliera
- -4.65%
- Variazione Mensile
- 10.11%
- Variazione Semestrale
- 94.16%
- Variazione Annuale
- 72.06%
20 settembre, sabato