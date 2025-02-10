Валюты / KE
KE: Kimball Electronics Inc
31.48 USD 0.20 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KE за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.01, а максимальная — 31.63.
Следите за динамикой Kimball Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.01 31.63
Годовой диапазон
12.41 31.63
- Предыдущее закрытие
- 31.28
- Open
- 31.40
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.01
- High
- 31.63
- Объем
- 772
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 9.72%
- 6-месячное изменение
- 93.48%
- Годовое изменение
- 71.46%
