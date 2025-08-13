통화 / KE
KE: Kimball Electronics Inc
31.59 USD 1.54 (4.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KE 환율이 오늘 -4.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.56이고 고가는 33.12이었습니다.
Kimball Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.56 33.12
년간 변동
12.41 33.19
- 이전 종가
- 33.13
- 시가
- 33.12
- Bid
- 31.59
- Ask
- 31.89
- 저가
- 31.56
- 고가
- 33.12
- 볼륨
- 1.016 K
- 일일 변동
- -4.65%
- 월 변동
- 10.11%
- 6개월 변동
- 94.16%
- 년간 변동율
- 72.06%
20 9월, 토요일