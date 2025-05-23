Moedas / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JOF para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.72 e o mais alto foi 10.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Japan Smaller Capitalization Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.72 10.81
Faixa anual
7.43 10.96
- Fechamento anterior
- 10.86
- Open
- 10.81
- Bid
- 10.74
- Ask
- 11.04
- Low
- 10.72
- High
- 10.81
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -1.10%
- Mudança mensal
- 0.09%
- Mudança de 6 meses
- 28.93%
- Mudança anual
- 30.66%
21 setembro, domingo