CotaçõesSeções
Moedas / JOF
Voltar para Ações

JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JOF para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.72 e o mais alto foi 10.81.

Veja a dinâmica do par de moedas Japan Smaller Capitalization Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JOF Notícias

Faixa diária
10.72 10.81
Faixa anual
7.43 10.96
Fechamento anterior
10.86
Open
10.81
Bid
10.74
Ask
11.04
Low
10.72
High
10.81
Volume
42
Mudança diária
-1.10%
Mudança mensal
0.09%
Mudança de 6 meses
28.93%
Mudança anual
30.66%
21 setembro, domingo