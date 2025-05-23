Валюты / JOF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JOF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 10.81.
Следите за динамикой Japan Smaller Capitalization Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JOF
- Хемидлин приобретает акции Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) на $21 тыс.
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
Дневной диапазон
10.72 10.81
Годовой диапазон
7.43 10.96
- Предыдущее закрытие
- 10.86
- Open
- 10.81
- Bid
- 10.74
- Ask
- 11.04
- Low
- 10.72
- High
- 10.81
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 28.93%
- Годовое изменение
- 30.66%
21 сентября, воскресенье