КотировкиРазделы
Валюты / JOF
Назад в Рынок акций США

JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JOF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 10.81.

Следите за динамикой Japan Smaller Capitalization Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JOF

Дневной диапазон
10.72 10.81
Годовой диапазон
7.43 10.96
Предыдущее закрытие
10.86
Open
10.81
Bid
10.74
Ask
11.04
Low
10.72
High
10.81
Объем
42
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
28.93%
Годовое изменение
30.66%
21 сентября, воскресенье