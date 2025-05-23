Währungen / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JOF hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.72 bis zu einem Hoch von 10.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Japan Smaller Capitalization Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JOF News
- JOF: Direktor Chemidlin kauft Anteile für über 21.000 US-Dollar
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
Tagesspanne
10.72 10.81
Jahresspanne
7.43 10.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.86
- Eröffnung
- 10.81
- Bid
- 10.74
- Ask
- 11.04
- Tief
- 10.72
- Hoch
- 10.81
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- 28.93%
- Jahresänderung
- 30.66%
21 September, Sonntag