通貨 / JOF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JOFの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.72の安値と10.81の高値で取引されました。
Japan Smaller Capitalization Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOF News
- ケミドリン氏、日本小型株ファンド（JOF）に2.1万ドルを投資
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
1日のレンジ
10.72 10.81
1年のレンジ
7.43 10.96
- 以前の終値
- 10.86
- 始値
- 10.81
- 買値
- 10.74
- 買値
- 11.04
- 安値
- 10.72
- 高値
- 10.81
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -1.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- 28.93%
- 1年の変化
- 30.66%
21 9月, 日曜日