通貨 / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JOFの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.72の安値と10.81の高値で取引されました。

Japan Smaller Capitalization Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.72 10.81
1年のレンジ
7.43 10.96
以前の終値
10.86
始値
10.81
買値
10.74
買値
11.04
安値
10.72
高値
10.81
出来高
42
1日の変化
-1.10%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
28.93%
1年の変化
30.66%
