报价部分
货币 / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JOF汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点10.72和高点10.81进行交易。

关注Japan Smaller Capitalization Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
10.72 10.81
年范围
7.43 10.96
前一天收盘价
10.86
开盘价
10.81
卖价
10.74
买价
11.04
最低价
10.72
最高价
10.81
交易量
42
日变化
-1.10%
月变化
0.09%
6个月变化
28.93%
年变化
30.66%
21 九月, 星期日