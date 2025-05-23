货币 / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JOF汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点10.72和高点10.81进行交易。
关注Japan Smaller Capitalization Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOF新闻
- Chemidlin斥资2.1万美元购入日本小型资本基金(JOF)股票
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
日范围
10.72 10.81
年范围
7.43 10.96
- 前一天收盘价
- 10.86
- 开盘价
- 10.81
- 卖价
- 10.74
- 买价
- 11.04
- 最低价
- 10.72
- 最高价
- 10.81
- 交易量
- 42
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 28.93%
- 年变化
- 30.66%
21 九月, 星期日