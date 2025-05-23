통화 / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JOF 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.72이고 고가는 10.81이었습니다.
Japan Smaller Capitalization Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JOF News
- 케미들린, Japan Smaller Capitalization Fund(JOF) 2.1만 달러 매수
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
일일 변동 비율
10.72 10.81
년간 변동
7.43 10.96
- 이전 종가
- 10.86
- 시가
- 10.81
- Bid
- 10.74
- Ask
- 11.04
- 저가
- 10.72
- 고가
- 10.81
- 볼륨
- 42
- 일일 변동
- -1.10%
- 월 변동
- 0.09%
- 6개월 변동
- 28.93%
- 년간 변동율
- 30.66%
21 9월, 일요일