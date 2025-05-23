CotizacionesSecciones
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JOF de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.72, mientras que el máximo ha alcanzado 10.81.

Rango diario
10.72 10.81
Rango anual
7.43 10.96
Cierres anteriores
10.86
Open
10.81
Bid
10.74
Ask
11.04
Low
10.72
High
10.81
Volumen
42
Cambio diario
-1.10%
Cambio mensual
0.09%
Cambio a 6 meses
28.93%
Cambio anual
30.66%
21 septiembre, domingo