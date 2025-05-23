QuotazioniSezioni
Valute / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc

10.74 USD 0.12 (1.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JOF ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.72 e ad un massimo di 10.81.

Segui le dinamiche di Japan Smaller Capitalization Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.72 10.81
Intervallo Annuale
7.43 10.96
Chiusura Precedente
10.86
Apertura
10.81
Bid
10.74
Ask
11.04
Minimo
10.72
Massimo
10.81
Volume
42
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
0.09%
Variazione Semestrale
28.93%
Variazione Annuale
30.66%
