Valute / JOF
JOF: Japan Smaller Capitalization Fund Inc
10.74 USD 0.12 (1.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JOF ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.72 e ad un massimo di 10.81.
Segui le dinamiche di Japan Smaller Capitalization Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JOF News
- Chemidlin acquista azioni del Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) per 21.000$
- Chemidlin buys $21k in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF)
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- JOF CEF: The Wide Discount To NAV Looks Set To Reduce (NYSE:JOF)
- Japan Fund adopts new strategies to address trading discount
- JEQ CEF: Probably Due A Pause, After A Good Run (NYSE:JEQ)
- JOF stock hits 52-week high at $9.19 amid robust annual growth
Intervallo Giornaliero
10.72 10.81
Intervallo Annuale
7.43 10.96
- Chiusura Precedente
- 10.86
- Apertura
- 10.81
- Bid
- 10.74
- Ask
- 11.04
- Minimo
- 10.72
- Massimo
- 10.81
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 0.09%
- Variazione Semestrale
- 28.93%
- Variazione Annuale
- 30.66%
21 settembre, domenica