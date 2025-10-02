CotaçõesSeções
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.05 USD 0.36 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IVW para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 120.66 e o mais alto foi 121.76.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P 500 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IVW hoje?

Hoje iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) está avaliado em 121.05. O instrumento é negociado dentro de 120.66 - 121.76, o fechamento de ontem foi 121.41, e o volume de negociação atingiu 2229. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVW em tempo real.

As ações de iShares S&P 500 Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares S&P 500 Growth ETF está avaliado em 121.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.75% e USD. Monitore os movimentos de IVW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IVW?

Você pode comprar ações de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) pelo preço atual 121.05. Ordens geralmente são executadas perto de 121.05 ou 121.35, enquanto 2229 e -0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IVW?

Investir em iShares S&P 500 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 79.37 - 121.91 e o preço atual 121.05. Muitos comparam 0.85% e 25.67% antes de enviar ordens em 121.05 ou 121.35. Estude as mudanças diárias de preço de IVW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P 500 Growth ETF?

O maior preço de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no último ano foi 121.91. As ações oscilaram bastante dentro de 79.37 - 121.91, e a comparação com 121.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P 500 Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P 500 Growth ETF?

O menor preço de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no ano foi 79.37. A comparação com o preço atual 121.05 e 79.37 - 121.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVW?

No passado iShares S&P 500 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 121.41 e 26.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
120.66 121.76
Faixa anual
79.37 121.91
Fechamento anterior
121.41
Open
121.57
Bid
121.05
Ask
121.35
Low
120.66
High
121.76
Volume
2.229 K
Mudança diária
-0.30%
Mudança mensal
0.85%
Mudança de 6 meses
25.67%
Mudança anual
26.75%
