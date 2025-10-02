- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
A taxa do IVW para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 120.66 e o mais alto foi 121.76.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P 500 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVW Notícias
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- IVW: S&P 500 Growth For Tactical And Long-Term Investors (NYSEARCA:IVW)
- Buy, Hold and Build Wealth: ETFs for Long-Term Investors
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IVW hoje?
Hoje iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) está avaliado em 121.05. O instrumento é negociado dentro de 120.66 - 121.76, o fechamento de ontem foi 121.41, e o volume de negociação atingiu 2229. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVW em tempo real.
As ações de iShares S&P 500 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares S&P 500 Growth ETF está avaliado em 121.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.75% e USD. Monitore os movimentos de IVW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IVW?
Você pode comprar ações de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) pelo preço atual 121.05. Ordens geralmente são executadas perto de 121.05 ou 121.35, enquanto 2229 e -0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IVW?
Investir em iShares S&P 500 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 79.37 - 121.91 e o preço atual 121.05. Muitos comparam 0.85% e 25.67% antes de enviar ordens em 121.05 ou 121.35. Estude as mudanças diárias de preço de IVW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P 500 Growth ETF?
O maior preço de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no último ano foi 121.91. As ações oscilaram bastante dentro de 79.37 - 121.91, e a comparação com 121.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P 500 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P 500 Growth ETF?
O menor preço de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no ano foi 79.37. A comparação com o preço atual 121.05 e 79.37 - 121.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVW?
No passado iShares S&P 500 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 121.41 e 26.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 121.41
- Open
- 121.57
- Bid
- 121.05
- Ask
- 121.35
- Low
- 120.66
- High
- 121.76
- Volume
- 2.229 K
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 25.67%
- Mudança anual
- 26.75%