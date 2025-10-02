- Обзор рынка
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
Курс IVW за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.66, а максимальная — 121.76.
Следите за динамикой iShares S&P 500 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IVW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVW сегодня?
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) сегодня оценивается на уровне 121.05. Инструмент торгуется в пределах 120.66 - 121.76, вчерашнее закрытие составило 121.41, а торговый объем достиг 2229. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P 500 Growth ETF?
iShares S&P 500 Growth ETF в настоящее время оценивается в 121.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.75% и USD. Отслеживайте движения IVW на графике в реальном времени.
Как купить акции IVW?
Вы можете купить акции iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) по текущей цене 121.05. Ордера обычно размещаются около 121.05 или 121.35, тогда как 2229 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVW?
Инвестирование в iShares S&P 500 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 79.37 - 121.91 и текущей цены 121.05. Многие сравнивают 0.85% и 25.67% перед размещением ордеров на 121.05 или 121.35. Изучайте ежедневные изменения цены IVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P 500 Growth ETF?
Самая высокая цена iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) за последний год составила 121.91. Акции заметно колебались в пределах 79.37 - 121.91, сравнение с 121.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P 500 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P 500 Growth ETF?
Самая низкая цена iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) за год составила 79.37. Сравнение с текущими 121.05 и 79.37 - 121.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVW?
В прошлом iShares S&P 500 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.41 и 26.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 121.41
- Open
- 121.57
- Bid
- 121.05
- Ask
- 121.35
- Low
- 120.66
- High
- 121.76
- Объем
- 2.229 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 25.67%
- Годовое изменение
- 26.75%