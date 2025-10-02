КотировкиРазделы
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.05 USD 0.36 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVW за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.66, а максимальная — 121.76.

Следите за динамикой iShares S&P 500 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVW сегодня?

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) сегодня оценивается на уровне 121.05. Инструмент торгуется в пределах 120.66 - 121.76, вчерашнее закрытие составило 121.41, а торговый объем достиг 2229. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P 500 Growth ETF?

iShares S&P 500 Growth ETF в настоящее время оценивается в 121.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.75% и USD. Отслеживайте движения IVW на графике в реальном времени.

Как купить акции IVW?

Вы можете купить акции iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) по текущей цене 121.05. Ордера обычно размещаются около 121.05 или 121.35, тогда как 2229 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVW?

Инвестирование в iShares S&P 500 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 79.37 - 121.91 и текущей цены 121.05. Многие сравнивают 0.85% и 25.67% перед размещением ордеров на 121.05 или 121.35. Изучайте ежедневные изменения цены IVW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P 500 Growth ETF?

Самая высокая цена iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) за последний год составила 121.91. Акции заметно колебались в пределах 79.37 - 121.91, сравнение с 121.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P 500 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P 500 Growth ETF?

Самая низкая цена iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) за год составила 79.37. Сравнение с текущими 121.05 и 79.37 - 121.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVW?

В прошлом iShares S&P 500 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.41 и 26.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
120.66 121.76
Годовой диапазон
79.37 121.91
Предыдущее закрытие
121.41
Open
121.57
Bid
121.05
Ask
121.35
Low
120.66
High
121.76
Объем
2.229 K
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
25.67%
Годовое изменение
26.75%
04 октября, суббота