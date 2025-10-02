KurseKategorien
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.05 USD 0.36 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVW hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.66 bis zu einem Hoch von 121.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P 500 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IVW heute?

Die Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) notiert heute bei 121.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 120.66 - 121.76 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 121.41 und das Handelsvolumen erreichte 2229. Das Live-Chart von IVW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IVW Dividenden?

iShares S&P 500 Growth ETF wird derzeit mit 121.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVW zu verfolgen.

Wie kaufe ich IVW-Aktien?

Sie können Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) zum aktuellen Kurs von 121.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 121.05 oder 121.35 platziert, während 2229 und -0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IVW-Aktien?

Bei einer Investition in iShares S&P 500 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 79.37 - 121.91 und der aktuelle Kurs 121.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.85% und 25.67%, bevor sie Orders zu 121.05 oder 121.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF?

Der höchste Kurs von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im vergangenen Jahr lag bei 121.91. Innerhalb von 79.37 - 121.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 121.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P 500 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Laufe des Jahres betrug 79.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 121.05 und der Spanne 79.37 - 121.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IVW statt?

iShares S&P 500 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 121.41 und 26.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
120.66 121.76
Jahresspanne
79.37 121.91
Vorheriger Schlusskurs
121.41
Eröffnung
121.57
Bid
121.05
Ask
121.35
Tief
120.66
Hoch
121.76
Volumen
2.229 K
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
0.85%
6-Monatsänderung
25.67%
Jahresänderung
26.75%
