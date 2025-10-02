- Übersicht
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
Der Wechselkurs von IVW hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.66 bis zu einem Hoch von 121.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P 500 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IVW heute?
Die Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) notiert heute bei 121.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 120.66 - 121.76 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 121.41 und das Handelsvolumen erreichte 2229. Das Live-Chart von IVW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IVW Dividenden?
iShares S&P 500 Growth ETF wird derzeit mit 121.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVW zu verfolgen.
Wie kaufe ich IVW-Aktien?
Sie können Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) zum aktuellen Kurs von 121.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 121.05 oder 121.35 platziert, während 2229 und -0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IVW-Aktien?
Bei einer Investition in iShares S&P 500 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 79.37 - 121.91 und der aktuelle Kurs 121.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.85% und 25.67%, bevor sie Orders zu 121.05 oder 121.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im vergangenen Jahr lag bei 121.91. Innerhalb von 79.37 - 121.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 121.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P 500 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P 500 Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Laufe des Jahres betrug 79.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 121.05 und der Spanne 79.37 - 121.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IVW statt?
iShares S&P 500 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 121.41 und 26.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.41
- Eröffnung
- 121.57
- Bid
- 121.05
- Ask
- 121.35
- Tief
- 120.66
- Hoch
- 121.76
- Volumen
- 2.229 K
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 0.85%
- 6-Monatsänderung
- 25.67%
- Jahresänderung
- 26.75%