IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.26 USD 0.57 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IVW a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.92 et à un maximum de 121.45.

Suivez la dynamique iShares S&P 500 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IVW aujourd'hui ?

L'action iShares S&P 500 Growth ETF est cotée à 121.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.47%, a clôturé hier à 120.69 et son volume d'échange a atteint 3325. Le graphique en temps réel du cours de IVW présente ces mises à jour.

L'action iShares S&P 500 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares S&P 500 Growth ETF est actuellement valorisé à 121.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IVW.

Comment acheter des actions IVW ?

Vous pouvez acheter des actions iShares S&P 500 Growth ETF au cours actuel de 121.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 121.26 ou de 121.56, le 3325 et le 1.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IVW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IVW ?

Investir dans iShares S&P 500 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 79.37 - 121.77 et le prix actuel 121.26. Beaucoup comparent 1.02% et 25.89% avant de passer des ordres à 121.26 ou 121.56. Consultez le graphique du cours de IVW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares S&P 500 Growth ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares S&P 500 Growth ETF l'année dernière était 121.77. Au cours de 79.37 - 121.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 120.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares S&P 500 Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares S&P 500 Growth ETF ?

Le cours le plus bas de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) sur l'année a été 79.37. Sa comparaison avec 121.26 et 79.37 - 121.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IVW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IVW a-t-elle été divisée ?

iShares S&P 500 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 120.69 et 26.97% après les opérations sur titres.

Range quotidien
119.92 121.45
Range Annuel
79.37 121.77
Clôture Précédente
120.69
Ouverture
120.03
Bid
121.26
Ask
121.56
Plus Bas
119.92
Plus Haut
121.45
Volume
3.325 K
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
1.02%
Changement à 6 Mois
25.89%
Changement Annuel
26.97%
