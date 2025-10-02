CotizacionesSecciones
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.05 USD 0.36 (0.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IVW de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 120.66, mientras que el máximo ha alcanzado 121.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P 500 Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IVW hoy?

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) se evalúa hoy en 121.05. El instrumento se negocia dentro de 120.66 - 121.76; el cierre de ayer ha sido 121.41 y el volumen comercial ha alcanzado 2229. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IVW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?

iShares S&P 500 Growth ETF se evalúa actualmente en 121.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.75% y USD. Monitoree los movimientos de IVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IVW?

Puede comprar acciones de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) al precio actual de 121.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 121.05 o 121.35, mientras que 2229 y -0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IVW?

Invertir en iShares S&P 500 Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 79.37 - 121.91 y el precio actual 121.05. Muchos comparan 0.85% y 25.67% antes de colocar órdenes en 121.05 o 121.35. Estudie los cambios diarios de precios de IVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?

El precio más alto de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en el último año ha sido 121.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 79.37 - 121.91, una comparación con 121.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares S&P 500 Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?

El precio más bajo de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) para el año ha sido 79.37. La comparación con los actuales 121.05 y 79.37 - 121.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IVW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IVW?

En el pasado, iShares S&P 500 Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 121.41 y 26.75% después de las acciones corporativas.

Rango diario
120.66 121.76
Rango anual
79.37 121.91
Cierres anteriores
121.41
Open
121.57
Bid
121.05
Ask
121.35
Low
120.66
High
121.76
Volumen
2.229 K
Cambio diario
-0.30%
Cambio mensual
0.85%
Cambio a 6 meses
25.67%
Cambio anual
26.75%
