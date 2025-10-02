- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
El tipo de cambio de IVW de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 120.66, mientras que el máximo ha alcanzado 121.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P 500 Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVW News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- IVW: S&P 500 Growth For Tactical And Long-Term Investors (NYSEARCA:IVW)
- Buy, Hold and Build Wealth: ETFs for Long-Term Investors
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IVW hoy?
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) se evalúa hoy en 121.05. El instrumento se negocia dentro de 120.66 - 121.76; el cierre de ayer ha sido 121.41 y el volumen comercial ha alcanzado 2229. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IVW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?
iShares S&P 500 Growth ETF se evalúa actualmente en 121.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.75% y USD. Monitoree los movimientos de IVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IVW?
Puede comprar acciones de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) al precio actual de 121.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 121.05 o 121.35, mientras que 2229 y -0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IVW?
Invertir en iShares S&P 500 Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 79.37 - 121.91 y el precio actual 121.05. Muchos comparan 0.85% y 25.67% antes de colocar órdenes en 121.05 o 121.35. Estudie los cambios diarios de precios de IVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?
El precio más alto de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en el último año ha sido 121.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 79.37 - 121.91, una comparación con 121.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares S&P 500 Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares S&P 500 Growth ETF?
El precio más bajo de iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) para el año ha sido 79.37. La comparación con los actuales 121.05 y 79.37 - 121.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IVW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IVW?
En el pasado, iShares S&P 500 Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 121.41 y 26.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 121.41
- Open
- 121.57
- Bid
- 121.05
- Ask
- 121.35
- Low
- 120.66
- High
- 121.76
- Volumen
- 2.229 K
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- 25.67%
- Cambio anual
- 26.75%