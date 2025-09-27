QuotazioniSezioni
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.26 USD 0.57 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IVW ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.92 e ad un massimo di 121.45.

Segui le dinamiche di iShares S&P 500 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IVW oggi?

Oggi le azioni iShares S&P 500 Growth ETF sono prezzate a 121.26. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 120.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 3325. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IVW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares S&P 500 Growth ETF pagano dividendi?

iShares S&P 500 Growth ETF è attualmente valutato a 121.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IVW.

Come acquistare azioni IVW?

Puoi acquistare azioni iShares S&P 500 Growth ETF al prezzo attuale di 121.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 121.26 o 121.56, mentre 3325 e 1.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IVW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IVW?

Investire in iShares S&P 500 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 79.37 - 121.77 e il prezzo attuale 121.26. Molti confrontano 1.02% e 25.89% prima di effettuare ordini su 121.26 o 121.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IVW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares S&P 500 Growth ETF?

Il prezzo massimo di iShares S&P 500 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 121.77. All'interno di 79.37 - 121.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 120.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares S&P 500 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares S&P 500 Growth ETF?

Il prezzo più basso di iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) nel corso dell'anno è stato 79.37. Confrontandolo con gli attuali 121.26 e 79.37 - 121.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IVW?

iShares S&P 500 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 120.69 e 26.97%.

Intervallo Giornaliero
119.92 121.45
Intervallo Annuale
79.37 121.77
Chiusura Precedente
120.69
Apertura
120.03
Bid
121.26
Ask
121.56
Minimo
119.92
Massimo
121.45
Volume
3.325 K
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
1.02%
Variazione Semestrale
25.89%
Variazione Annuale
26.97%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M