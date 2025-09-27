- Panoramica
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
Il tasso di cambio IVW ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.92 e ad un massimo di 121.45.
Segui le dinamiche di iShares S&P 500 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IVW News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IVW oggi?
Oggi le azioni iShares S&P 500 Growth ETF sono prezzate a 121.26. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 120.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 3325. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IVW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares S&P 500 Growth ETF pagano dividendi?
iShares S&P 500 Growth ETF è attualmente valutato a 121.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IVW.
Come acquistare azioni IVW?
Puoi acquistare azioni iShares S&P 500 Growth ETF al prezzo attuale di 121.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 121.26 o 121.56, mentre 3325 e 1.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IVW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IVW?
Investire in iShares S&P 500 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 79.37 - 121.77 e il prezzo attuale 121.26. Molti confrontano 1.02% e 25.89% prima di effettuare ordini su 121.26 o 121.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IVW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares S&P 500 Growth ETF?
Il prezzo massimo di iShares S&P 500 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 121.77. All'interno di 79.37 - 121.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 120.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares S&P 500 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares S&P 500 Growth ETF?
Il prezzo più basso di iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) nel corso dell'anno è stato 79.37. Confrontandolo con gli attuali 121.26 e 79.37 - 121.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IVW?
iShares S&P 500 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 120.69 e 26.97%.
- Chiusura Precedente
- 120.69
- Apertura
- 120.03
- Bid
- 121.26
- Ask
- 121.56
- Minimo
- 119.92
- Massimo
- 121.45
- Volume
- 3.325 K
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 1.02%
- Variazione Semestrale
- 25.89%
- Variazione Annuale
- 26.97%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M