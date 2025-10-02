- 概要
IVW: iShares S&P 500 Growth ETF
IVWの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり120.66の安値と121.76の高値で取引されました。
iShares S&P 500 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVW News
よくあるご質問
IVW株の現在の価格は？
iShares S&P 500 Growth ETFの株価は本日121.05です。120.66 - 121.76内で取引され、前日の終値は121.41、取引量は2229に達しました。IVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares S&P 500 Growth ETFの株は配当を出しますか？
iShares S&P 500 Growth ETFの現在の価格は121.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.75%やUSDにも注目します。IVWの動きはライブチャートで確認できます。
IVW株を買う方法は？
iShares S&P 500 Growth ETFの株は現在121.05で購入可能です。注文は通常121.05または121.35付近で行われ、2229や-0.43%が市場の動きを示します。IVWの最新情報はライブチャートで確認できます。
IVW株に投資する方法は？
iShares S&P 500 Growth ETFへの投資では、年間の値幅79.37 - 121.91と現在の121.05を考慮します。注文は多くの場合121.05や121.35で行われる前に、0.85%や25.67%と比較されます。IVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares S&P 500 Growth ETFの株の最高値は？
iShares S&P 500 Growth ETFの過去1年の最高値は121.91でした。79.37 - 121.91内で株価は大きく変動し、121.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares S&P 500 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares S&P 500 Growth ETFの株の最低値は？
iShares S&P 500 Growth ETF(IVW)の年間最安値は79.37でした。現在の121.05や79.37 - 121.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IVWの動きはライブチャートで確認できます。
IVWの株式分割はいつ行われましたか？
iShares S&P 500 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、121.41、26.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 121.41
- 始値
- 121.57
- 買値
- 121.05
- 買値
- 121.35
- 安値
- 120.66
- 高値
- 121.76
- 出来高
- 2.229 K
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- 0.85%
- 6ヶ月の変化
- 25.67%
- 1年の変化
- 26.75%