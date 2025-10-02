クォートセクション
通貨 / IVW
株に戻る

IVW: iShares S&P 500 Growth ETF

121.05 USD 0.36 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IVWの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり120.66の安値と121.76の高値で取引されました。

iShares S&P 500 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVW News

よくあるご質問

IVW株の現在の価格は？

iShares S&P 500 Growth ETFの株価は本日121.05です。120.66 - 121.76内で取引され、前日の終値は121.41、取引量は2229に達しました。IVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares S&P 500 Growth ETFの株は配当を出しますか？

iShares S&P 500 Growth ETFの現在の価格は121.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.75%やUSDにも注目します。IVWの動きはライブチャートで確認できます。

IVW株を買う方法は？

iShares S&P 500 Growth ETFの株は現在121.05で購入可能です。注文は通常121.05または121.35付近で行われ、2229や-0.43%が市場の動きを示します。IVWの最新情報はライブチャートで確認できます。

IVW株に投資する方法は？

iShares S&P 500 Growth ETFへの投資では、年間の値幅79.37 - 121.91と現在の121.05を考慮します。注文は多くの場合121.05や121.35で行われる前に、0.85%や25.67%と比較されます。IVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares S&P 500 Growth ETFの株の最高値は？

iShares S&P 500 Growth ETFの過去1年の最高値は121.91でした。79.37 - 121.91内で株価は大きく変動し、121.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares S&P 500 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares S&P 500 Growth ETFの株の最低値は？

iShares S&P 500 Growth ETF(IVW)の年間最安値は79.37でした。現在の121.05や79.37 - 121.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IVWの動きはライブチャートで確認できます。

IVWの株式分割はいつ行われましたか？

iShares S&P 500 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、121.41、26.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
120.66 121.76
1年のレンジ
79.37 121.91
以前の終値
121.41
始値
121.57
買値
121.05
買値
121.35
安値
120.66
高値
121.76
出来高
2.229 K
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
0.85%
6ヶ月の変化
25.67%
1年の変化
26.75%
04 10月, 土曜日