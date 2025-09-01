- Visão do mercado
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
A taxa do INDS para hoje mudou para 1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.47 e o mais alto foi 38.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer Industrial Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INDS hoje?
Hoje Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) está avaliado em 38.66. O instrumento é negociado dentro de 38.47 - 38.73, o fechamento de ontem foi 38.06, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INDS em tempo real.
As ações de Pacer Industrial Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente Pacer Industrial Real Estate ETF está avaliado em 38.66. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.50% e USD. Monitore os movimentos de INDS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INDS?
Você pode comprar ações de Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) pelo preço atual 38.66. Ordens geralmente são executadas perto de 38.66 ou 38.96, enquanto 19 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INDS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INDS?
Investir em Pacer Industrial Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 30.54 - 39.68 e o preço atual 38.66. Muitos comparam 3.09% e 6.65% antes de enviar ordens em 38.66 ou 38.96. Estude as mudanças diárias de preço de INDS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pacer Industrial Real Estate ETF?
O maior preço de Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) no último ano foi 39.68. As ações oscilaram bastante dentro de 30.54 - 39.68, e a comparação com 38.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer Industrial Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pacer Industrial Real Estate ETF?
O menor preço de Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) no ano foi 30.54. A comparação com o preço atual 38.66 e 30.54 - 39.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INDS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INDS?
No passado Pacer Industrial Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.06 e -1.50% após os eventos corporativos.
