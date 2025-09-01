- Обзор рынка
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
Курс INDS за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.47, а максимальная — 38.75.
Следите за динамикой Pacer Industrial Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INDS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INDS сегодня?
Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) сегодня оценивается на уровне 38.70. Инструмент торгуется в пределах 38.47 - 38.75, вчерашнее закрытие составило 38.06, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Industrial Real Estate ETF?
Pacer Industrial Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 38.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.40% и USD. Отслеживайте движения INDS на графике в реальном времени.
Как купить акции INDS?
Вы можете купить акции Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) по текущей цене 38.70. Ордера обычно размещаются около 38.70 или 39.00, тогда как 28 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INDS?
Инвестирование в Pacer Industrial Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 30.54 - 39.68 и текущей цены 38.70. Многие сравнивают 3.20% и 6.76% перед размещением ордеров на 38.70 или 39.00. Изучайте ежедневные изменения цены INDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Industrial Real Estate ETF?
Самая высокая цена Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) за последний год составила 39.68. Акции заметно колебались в пределах 30.54 - 39.68, сравнение с 38.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Industrial Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Industrial Real Estate ETF?
Самая низкая цена Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) за год составила 30.54. Сравнение с текущими 38.70 и 30.54 - 39.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INDS?
В прошлом Pacer Industrial Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.06 и -1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.06
- Open
- 38.53
- Bid
- 38.70
- Ask
- 39.00
- Low
- 38.47
- High
- 38.75
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 3.20%
- 6-месячное изменение
- 6.76%
- Годовое изменение
- -1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.