INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF

38.70 USD 0.64 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INDS за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.47, а максимальная — 38.75.

Следите за динамикой Pacer Industrial Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INDS сегодня?

Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) сегодня оценивается на уровне 38.70. Инструмент торгуется в пределах 38.47 - 38.75, вчерашнее закрытие составило 38.06, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Industrial Real Estate ETF?

Pacer Industrial Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 38.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.40% и USD. Отслеживайте движения INDS на графике в реальном времени.

Как купить акции INDS?

Вы можете купить акции Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) по текущей цене 38.70. Ордера обычно размещаются около 38.70 или 39.00, тогда как 28 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INDS?

Инвестирование в Pacer Industrial Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 30.54 - 39.68 и текущей цены 38.70. Многие сравнивают 3.20% и 6.76% перед размещением ордеров на 38.70 или 39.00. Изучайте ежедневные изменения цены INDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Industrial Real Estate ETF?

Самая высокая цена Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) за последний год составила 39.68. Акции заметно колебались в пределах 30.54 - 39.68, сравнение с 38.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Industrial Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Industrial Real Estate ETF?

Самая низкая цена Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) за год составила 30.54. Сравнение с текущими 38.70 и 30.54 - 39.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INDS?

В прошлом Pacer Industrial Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.06 и -1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.47 38.75
Годовой диапазон
30.54 39.68
Предыдущее закрытие
38.06
Open
38.53
Bid
38.70
Ask
39.00
Low
38.47
High
38.75
Объем
28
Дневное изменение
1.68%
Месячное изменение
3.20%
6-месячное изменение
6.76%
Годовое изменение
-1.40%
