クォートセクション
通貨 / INDS
株に戻る

INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF

38.70 USD 0.64 (1.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INDSの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり38.52の安値と38.73の高値で取引されました。

Pacer Industrial Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDS News

よくあるご質問

INDS株の現在の価格は？

Pacer Industrial Real Estate ETFの株価は本日38.70です。38.52 - 38.73内で取引され、前日の終値は38.06、取引量は7に達しました。INDSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacer Industrial Real Estate ETFの株は配当を出しますか？

Pacer Industrial Real Estate ETFの現在の価格は38.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.40%やUSDにも注目します。INDSの動きはライブチャートで確認できます。

INDS株を買う方法は？

Pacer Industrial Real Estate ETFの株は現在38.70で購入可能です。注文は通常38.70または39.00付近で行われ、7や0.44%が市場の動きを示します。INDSの最新情報はライブチャートで確認できます。

INDS株に投資する方法は？

Pacer Industrial Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅30.54 - 39.68と現在の38.70を考慮します。注文は多くの場合38.70や39.00で行われる前に、3.20%や6.76%と比較されます。INDSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pacer Industrial Real Estate ETFの株の最高値は？

Pacer Industrial Real Estate ETFの過去1年の最高値は39.68でした。30.54 - 39.68内で株価は大きく変動し、38.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer Industrial Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pacer Industrial Real Estate ETFの株の最低値は？

Pacer Industrial Real Estate ETF(INDS)の年間最安値は30.54でした。現在の38.70や30.54 - 39.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INDSの動きはライブチャートで確認できます。

INDSの株式分割はいつ行われましたか？

Pacer Industrial Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.06、-1.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.52 38.73
1年のレンジ
30.54 39.68
以前の終値
38.06
始値
38.53
買値
38.70
買値
39.00
安値
38.52
高値
38.73
出来高
7
1日の変化
1.68%
1ヶ月の変化
3.20%
6ヶ月の変化
6.76%
1年の変化
-1.40%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待