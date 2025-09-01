- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
Der Wechselkurs von INDS hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.52 bis zu einem Hoch von 38.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer Industrial Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDS News
- Prologis Posts Q3 FFO Beat, FY25 Guidance Raised Despite Revenue Miss - Prologis (NYSE:PLD)
- Housing: A Brutal Year Likely Ahead
- Homebuilders Struggle
- Spike In Refis Fizzled; Demand For Mortgages To Purchase Homes Still In Deepfreeze
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INDS heute?
Die Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) notiert heute bei 38.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 38.52 - 38.73 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.06 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von INDS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INDS Dividenden?
Pacer Industrial Real Estate ETF wird derzeit mit 38.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INDS zu verfolgen.
Wie kaufe ich INDS-Aktien?
Sie können Aktien von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) zum aktuellen Kurs von 38.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.70 oder 39.00 platziert, während 7 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INDS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INDS-Aktien?
Bei einer Investition in Pacer Industrial Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 30.54 - 39.68 und der aktuelle Kurs 38.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.20% und 6.76%, bevor sie Orders zu 38.70 oder 39.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INDS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) im vergangenen Jahr lag bei 39.68. Innerhalb von 30.54 - 39.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer Industrial Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) im Laufe des Jahres betrug 30.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.70 und der Spanne 30.54 - 39.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INDS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INDS statt?
Pacer Industrial Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.06 und -1.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.06
- Eröffnung
- 38.53
- Bid
- 38.70
- Ask
- 39.00
- Tief
- 38.52
- Hoch
- 38.73
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 1.68%
- Monatsänderung
- 3.20%
- 6-Monatsänderung
- 6.76%
- Jahresänderung
- -1.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh