KurseKategorien
Währungen / INDS
Zurück zum Aktien

INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF

38.70 USD 0.64 (1.68%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INDS hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.52 bis zu einem Hoch von 38.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer Industrial Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDS News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von INDS heute?

Die Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) notiert heute bei 38.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 38.52 - 38.73 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.06 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von INDS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie INDS Dividenden?

Pacer Industrial Real Estate ETF wird derzeit mit 38.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INDS zu verfolgen.

Wie kaufe ich INDS-Aktien?

Sie können Aktien von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) zum aktuellen Kurs von 38.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.70 oder 39.00 platziert, während 7 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INDS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in INDS-Aktien?

Bei einer Investition in Pacer Industrial Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 30.54 - 39.68 und der aktuelle Kurs 38.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.20% und 6.76%, bevor sie Orders zu 38.70 oder 39.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INDS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF?

Der höchste Kurs von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) im vergangenen Jahr lag bei 39.68. Innerhalb von 30.54 - 39.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer Industrial Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacer Industrial Real Estate ETF?

Der niedrigste Kurs von Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) im Laufe des Jahres betrug 30.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.70 und der Spanne 30.54 - 39.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INDS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von INDS statt?

Pacer Industrial Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.06 und -1.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
38.52 38.73
Jahresspanne
30.54 39.68
Vorheriger Schlusskurs
38.06
Eröffnung
38.53
Bid
38.70
Ask
39.00
Tief
38.52
Hoch
38.73
Volumen
7
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
3.20%
6-Monatsänderung
6.76%
Jahresänderung
-1.40%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh