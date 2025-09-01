- Genel bakış
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS fiyatı bugün 1.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.47 ve Yüksek fiyatı olarak 38.73 aralığında işlem gördü.
Pacer Industrial Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
INDS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi 38.66 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.47 - 38.73 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 38.06 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. INDS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi şu anda 38.66 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.50% ve USD değerlerini izler. INDS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
INDS hisse senedi nasıl alınır?
Pacer Industrial Real Estate ETF hisselerini şu anki 38.66 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.66 ve Ask 38.96 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INDS fiyat hareketlerini takip edin.
INDS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 30.54 - 39.68 ve mevcut fiyatı 38.66 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.66 veya Ask 38.96 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.09% ve 6 aylık değişim oranı 6.65% değerlerini karşılaştırır. INDS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi yıllık olarak 39.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.54 - 39.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 38.06 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Pacer Industrial Real Estate ETF performansını takip edin.
Pacer Industrial Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.54 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.66 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.54 - 39.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INDS fiyat hareketlerini izleyin.
INDS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Pacer Industrial Real Estate ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 38.06 ve yıllık değişim oranı -1.50% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 38.06
- Açılış
- 38.53
- Satış
- 38.66
- Alış
- 38.96
- Düşük
- 38.47
- Yüksek
- 38.73
- Hacim
- 19
- Günlük değişim
- 1.58%
- Aylık değişim
- 3.09%
- 6 aylık değişim
- 6.65%
- Yıllık değişim
- -1.50%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 10.7
- Beklenti
- -13.1
- Önceki
- -8.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki