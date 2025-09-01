INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
今日INDS汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点38.47和高点38.73进行交易。
关注Pacer Industrial Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INDS新闻
常见问题解答
INDS股票今天的价格是多少？
Pacer Industrial Real Estate ETF股票今天的定价为38.66。它在38.47 - 38.73范围内交易，昨天的收盘价为38.06，交易量达到19。INDS的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer Industrial Real Estate ETF股票是否支付股息？
Pacer Industrial Real Estate ETF目前的价值为38.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪INDS走势。
如何购买INDS股票？
您可以以38.66的当前价格购买Pacer Industrial Real Estate ETF股票。订单通常设置在38.66或38.96附近，而19和0.34%显示市场活动。立即关注INDS的实时图表更新。
如何投资INDS股票？
投资Pacer Industrial Real Estate ETF需要考虑年度范围30.54 - 39.68和当前价格38.66。许多人在以38.66或38.96下订单之前，会比较3.09%和。实时查看INDS价格图表，了解每日变化。
Pacer Industrial Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer Industrial Real Estate ETF的最高价格是39.68。在30.54 - 39.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Industrial Real Estate ETF的绩效。
Pacer Industrial Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Pacer Industrial Real Estate ETF（INDS）的最低价格为30.54。将其与当前的38.66和30.54 - 39.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INDS股票是什么时候拆分的？
Pacer Industrial Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.06和-1.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.06
- 开盘价
- 38.53
- 卖价
- 38.66
- 买价
- 38.96
- 最低价
- 38.47
- 最高价
- 38.73
- 交易量
- 19
- 日变化
- 1.58%
- 月变化
- 3.09%
- 6个月变化
- 6.65%
- 年变化
- -1.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 10.7
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值