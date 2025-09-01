报价部分
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF

38.66 USD 0.60 (1.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INDS汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点38.47和高点38.73进行交易。

关注Pacer Industrial Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

INDS股票今天的价格是多少？

Pacer Industrial Real Estate ETF股票今天的定价为38.66。它在38.47 - 38.73范围内交易，昨天的收盘价为38.06，交易量达到19。INDS的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Industrial Real Estate ETF股票是否支付股息？

Pacer Industrial Real Estate ETF目前的价值为38.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪INDS走势。

如何购买INDS股票？

您可以以38.66的当前价格购买Pacer Industrial Real Estate ETF股票。订单通常设置在38.66或38.96附近，而19和0.34%显示市场活动。立即关注INDS的实时图表更新。

如何投资INDS股票？

投资Pacer Industrial Real Estate ETF需要考虑年度范围30.54 - 39.68和当前价格38.66。许多人在以38.66或38.96下订单之前，会比较3.09%和。实时查看INDS价格图表，了解每日变化。

Pacer Industrial Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Industrial Real Estate ETF的最高价格是39.68。在30.54 - 39.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Industrial Real Estate ETF的绩效。

Pacer Industrial Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Industrial Real Estate ETF（INDS）的最低价格为30.54。将其与当前的38.66和30.54 - 39.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INDS股票是什么时候拆分的？

Pacer Industrial Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.06和-1.50%中可见。

日范围
38.47 38.73
年范围
30.54 39.68
前一天收盘价
38.06
开盘价
38.53
卖价
38.66
买价
38.96
最低价
38.47
最高价
38.73
交易量
19
日变化
1.58%
月变化
3.09%
6个月变化
6.65%
年变化
-1.50%
