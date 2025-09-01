- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS 환율이 오늘 1.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.47이고 고가는 38.73이었습니다.
Pacer Industrial Real Estate ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDS News
- Prologis Posts Q3 FFO Beat, FY25 Guidance Raised Despite Revenue Miss - Prologis (NYSE:PLD)
- Housing: A Brutal Year Likely Ahead
- Homebuilders Struggle
- Spike In Refis Fizzled; Demand For Mortgages To Purchase Homes Still In Deepfreeze
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
자주 묻는 질문
오늘 INDS 주식의 가격은?
Pacer Industrial Real Estate ETF 주식은 당일 38.66에 가격이 책정되며 38.47 - 38.73 내에서 거래되고 어제의 종가는 38.06 였고 거래 볼륨은 19이었습니다. INDS의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Pacer Industrial Real Estate ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Pacer Industrial Real Estate ETF은 현재 38.66로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -1.50% 및 USD를 지켜 봅니다. INDS의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
INDS 주식을 매수하는 방법은?
Pacer Industrial Real Estate ETF의 주식을 현재 38.66의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 38.96 근처로 접수되며 19 및 0.34%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 INDS의 업데이트를 확인해 보세요.
INDS 주식에 투자하는 방법은?
Pacer Industrial Real Estate ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 30.54 - 39.68 및 현재 가격 38.66을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 3.09% 및 6.65%를 비교합니다. INDS 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Pacer Industrial Real Estate ETF 주식 최고가는?
지난해 Pacer Industrial Real Estate ETF의 최고가는 39.68였습니다. 30.54 - 39.68 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 38.06와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Pacer Industrial Real Estate ETF의 움직임을 살펴보세요.
Pacer Industrial Real Estate ETF 최저가는?
연중 Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS)의 최저 가격은 30.54였습니다. 현재 38.66 및 30.54 - 39.68와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. INDS의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
INDS 주식의 분할은 언제였는지?
Pacer Industrial Real Estate ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 38.06 및 -1.50%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 38.06
- 시가
- 38.53
- Bid
- 38.66
- Ask
- 38.96
- 저가
- 38.47
- 고가
- 38.73
- 볼륨
- 19
- 일일 변동
- 1.58%
- 월 변동
- 3.09%
- 6개월 변동
- 6.65%
- 년간 변동율
- -1.50%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 10.7
- 예측값
- -13.1
- 훑어보기
- -8.7
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기