INDS: Pacer Industrial Real Estate ETF

38.70 USD 0.64 (1.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INDS a changé de 1.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.47 et à un maximum de 38.75.

Suivez la dynamique Pacer Industrial Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action INDS aujourd'hui ?

L'action Pacer Industrial Real Estate ETF est cotée à 38.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 38.47 - 38.75, a clôturé hier à 38.06 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de INDS présente ces mises à jour.

L'action Pacer Industrial Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?

Pacer Industrial Real Estate ETF est actuellement valorisé à 38.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INDS.

Comment acheter des actions INDS ?

Vous pouvez acheter des actions Pacer Industrial Real Estate ETF au cours actuel de 38.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.70 ou de 39.00, le 28 et le 0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INDS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action INDS ?

Investir dans Pacer Industrial Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.54 - 39.68 et le prix actuel 38.70. Beaucoup comparent 3.20% et 6.76% avant de passer des ordres à 38.70 ou 39.00. Consultez le graphique du cours de INDS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pacer Industrial Real Estate ETF ?

Le cours le plus élevé de Pacer Industrial Real Estate ETF l'année dernière était 39.68. Au cours de 30.54 - 39.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer Industrial Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Pacer Industrial Real Estate ETF ?

Le cours le plus bas de Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) sur l'année a été 30.54. Sa comparaison avec 38.70 et 30.54 - 39.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INDS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action INDS a-t-elle été divisée ?

Pacer Industrial Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.06 et -1.40% après les opérations sur titres.

Range quotidien
38.47 38.75
Range Annuel
30.54 39.68
Clôture Précédente
38.06
Ouverture
38.53
Bid
38.70
Ask
39.00
Plus Bas
38.47
Plus Haut
38.75
Volume
28
Changement quotidien
1.68%
Changement Mensuel
3.20%
Changement à 6 Mois
6.76%
Changement Annuel
-1.40%
