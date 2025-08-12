- Visão do mercado
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
A taxa do ILIT para hoje mudou para 14.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.31 e o mais alto foi 14.11.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Lithium Miners and Producers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ILIT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ILIT hoje?
Hoje iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) está avaliado em 13.97. O instrumento é negociado dentro de 13.31 - 14.11, o fechamento de ontem foi 12.24, e o volume de negociação atingiu 177. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ILIT em tempo real.
As ações de iShares Lithium Miners and Producers ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Lithium Miners and Producers ETF está avaliado em 13.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.12% e USD. Monitore os movimentos de ILIT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ILIT?
Você pode comprar ações de iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) pelo preço atual 13.97. Ordens geralmente são executadas perto de 13.97 ou 14.27, enquanto 177 e 4.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ILIT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ILIT?
Investir em iShares Lithium Miners and Producers ETF envolve considerar a faixa anual 6.50 - 14.11 e o preço atual 13.97. Muitos comparam 13.30% e 83.57% antes de enviar ordens em 13.97 ou 14.27. Estude as mudanças diárias de preço de ILIT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Lithium Miners and Producers ETF?
O maior preço de iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) no último ano foi 14.11. As ações oscilaram bastante dentro de 6.50 - 14.11, e a comparação com 12.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Lithium Miners and Producers ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Lithium Miners and Producers ETF?
O menor preço de iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) no ano foi 6.50. A comparação com o preço atual 13.97 e 6.50 - 14.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ILIT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ILIT?
No passado iShares Lithium Miners and Producers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.24 e 22.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.24
- Open
- 13.38
- Bid
- 13.97
- Ask
- 14.27
- Low
- 13.31
- High
- 14.11
- Volume
- 177
- Mudança diária
- 14.13%
- Mudança mensal
- 13.30%
- Mudança de 6 meses
- 83.57%
- Mudança anual
- 22.12%
