ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
Le taux de change de ILIT a changé de 14.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.31 et à un maximum de 14.11.
Suivez la dynamique iShares Lithium Miners and Producers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ILIT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ILIT aujourd'hui ?
L'action iShares Lithium Miners and Producers ETF est cotée à 13.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.31 - 14.11, a clôturé hier à 12.24 et son volume d'échange a atteint 177. Le graphique en temps réel du cours de ILIT présente ces mises à jour.
L'action iShares Lithium Miners and Producers ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Lithium Miners and Producers ETF est actuellement valorisé à 13.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ILIT.
Comment acheter des actions ILIT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Lithium Miners and Producers ETF au cours actuel de 13.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.97 ou de 14.27, le 177 et le 4.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ILIT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ILIT ?
Investir dans iShares Lithium Miners and Producers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.50 - 14.11 et le prix actuel 13.97. Beaucoup comparent 13.30% et 83.57% avant de passer des ordres à 13.97 ou 14.27. Consultez le graphique du cours de ILIT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Lithium Miners and Producers ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Lithium Miners and Producers ETF l'année dernière était 14.11. Au cours de 6.50 - 14.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Lithium Miners and Producers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Lithium Miners and Producers ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) sur l'année a été 6.50. Sa comparaison avec 13.97 et 6.50 - 14.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ILIT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ILIT a-t-elle été divisée ?
iShares Lithium Miners and Producers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.24 et 22.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.24
- Ouverture
- 13.38
- Bid
- 13.97
- Ask
- 14.27
- Plus Bas
- 13.31
- Plus Haut
- 14.11
- Volume
- 177
- Changement quotidien
- 14.13%
- Changement Mensuel
- 13.30%
- Changement à 6 Mois
- 83.57%
- Changement Annuel
- 22.12%
